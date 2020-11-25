Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor'da Atilla Özmen'in son durumu belli oldu!

'da 'in son durumu belli oldu!

1. Lig'in 10. haftasında, Ümraniyespor maçında sakatlık yaşayan kalecisi 'in son durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Özmen'in 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:33
Balıkesirspor'da Atilla Özmen'in son durumu belli oldu!

1.Lig ekiplerinden 'da kaleci 'in sakatlığı nedeniyle 8 hafta boyunca görev alamayacağı açıklandı.

Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakan Atilla Özmen'in yapılan kontrollerin ardından kasık bölgesinden yaşadığı sorun nedeniyle 8 hafta süre alamayacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Ümraniyespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan takım kaptanımız Atilla Özmen'nin yapılan MR tetkiki sonucu Quadriceps kasında Grade 3b(Totale yakın) yırtık oluştuğu tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Atilla, yaklaşık olarak 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak."

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