Balıkesirspor'da Atilla Özmen'in son durumu belli oldu!

TFF 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kaleci Atilla Özmen'in sakatlığı nedeniyle 8 hafta boyunca görev alamayacağı açıklandı.

Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakan Atilla Özmen'in yapılan kontrollerin ardından kasık bölgesinden yaşadığı sorun nedeniyle 8 hafta süre alamayacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Ümraniyespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan takım kaptanımız Atilla Özmen'nin yapılan MR tetkiki sonucu Quadriceps kasında Grade 3b(Totale yakın) yırtık oluştuğu tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Atilla, yaklaşık olarak 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak."