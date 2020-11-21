Alt liglerden haberler (21.11.20)

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Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi. Bugün Bolu'yla karşılaşacaklarını hatırlatan Özer, "Rakibi iyi analiz ettik. İnşallah az hata yapıp ve iyi konsantre olup çok arzuladığımız 3 puanla döneriz" dedi.

BUCA TELAFİ ETTİ

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Kızılcabölük'ü 3-0 yenen Buca, Nevşehir yenilgisinin yaralarını sardı. Diyarbekir'in 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan İzmir ekibinin hocası Uğur Balcıoğlu yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

SOMA FIRTINASI

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, "Önümüzde zorlu bir maraton var. Takımıma inanıyorum" dedi. Soma gelecek hafta Batman'ı ağırlayacak.

KAF-KAF DURDU

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon liderliğe kadar yükselen Karşıyaka, zirvenin 5 puan gerisine düştü. 3 maçtır kazanamayan Kaf-Kaf'ın hocası Soner Tolungüç, Soma yenilgisi sonrası "Tekrar seri başlatmalıyız" açıklamasını yaptı.

NAZİLLİ ZİRVEDE

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta Çengelköy'ü yenen Nazilli, geçen hafta kaybettiği liderliği geri aldı. Teknik Direktör Hasan Şermet, "Hak ettiğimiz yerdeyiz. Sezon bitiminde zirvede olacağız" dedi. Nazilli gelecek haftayı bay geçecek.