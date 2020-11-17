‘İlk ikiden çıkacağız’

Akhisar maçının hazırlıklarına başlayan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör İlker Püren, "Geçen seneye göre daha kaliteli bir lig var. Biz, rakip kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Play-off potasının içerisinde bulunmak eğer yapabiliyorsak ilk 2'den bir üst lige çıkmak gibi de hedefimizin peşindeyiz" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.