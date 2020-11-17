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‘İlk ikiden çıkacağız’

Akhisar maçının hazırlıklarına başlayan Keçiörengücü'nde , "Geçen seneye göre daha kaliteli bir lig var. Biz, rakip kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
‘İlk ikiden çıkacağız’

Akhisar maçının hazırlıklarına başlayan Keçiörengücü'nde , "Geçen seneye göre daha kaliteli bir lig var. Biz, rakip kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Play-off potasının içerisinde bulunmak eğer yapabiliyorsak ilk 2'den bir üst lige çıkmak gibi de hedefimizin peşindeyiz" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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