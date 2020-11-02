Samsun'un yeri Süper Lig

Başkan Erdoğan, “Samsun’a yeni bir stadyum ile 77 yeni tesis yaptık. Samsunspor’a Süper Lig yakışır” dedi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:01Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Başkan Recep TayyipErdoğan, 19 Mayıs Stadı'ndayapılan AK Parti Samsun 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.Tekkeköy ilçesinde bulunanstadyumda Samsunlu vatandaşlaraseslenen CumhurbaşkanıErdoğan, "Samsun'ayeni bir stadyum ile 77yeni spor tesisi yaptık. Artıkbu saatten sonra Samsunspor'aSüper Lig'e çıkmak yakışır"ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan,ardından modernizasyonçalışmalarıtamamlananSamsun-SivasDemiryolu'nunaçılışınıgerçekleştirdi.