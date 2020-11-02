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Samsun'un yeri

Başkan Erdoğan, “Samsun’a yeni bir stadyum ile 77 yeni tesis yaptık. ’a yakışır” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 22:01 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Samsun'un yeri Süper Lig
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Samsun 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Tekkeköy ilçesinde bulunan stadyumda Samsunlu vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Samsun'a yeni bir stadyum ile 77 yeni spor tesisi yaptık. Artık bu saatten sonra 'a 'e çıkmak yakışır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından modernizasyon çalışmaları tamamlanan Samsun-Sivas Demiryolu'nun açılışını gerçekleştirdi.
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