7 hoca gitti

TFF 1. Lig’de sezonun hemen başında 7 teknik adam ile yollar ayrıldı. Tam bir hoca değirmeni
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 20:53Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Teknik direktör değişikliğinin en çok yaşandığı liglerin başında gelen TFF 1. Lig bu unvanını koruyacak gibi görünüyor. Geride kalan 7 haftada 7 takım hoca değişikliğine gitti. Bu sezon ilk olarak Adanaspor'da Fatih Akyel gitti. Ardından Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı. Ankaraspor'da Ali Güneş ve İsmet Taşdemir, Boluspor'da ise Ahmet Taşyürek dönemleri sona erdi. Ligde 6. haftanın bitiminin ardından 2 ayrılık haberi daha geldi. Ümraniyespor, Sait Karafırtınalar ile devam etmeme kararı aldı. Bandırmaspor ise Serdar Bozkurt'u gönderdi. İlerleyen haftalarda TFF 1. Lig 'hoca değirmeni' olmaya devam edecek mi hep beraber göreceğiz. Birçok hoca gönderilme korkusu yaşıyor.