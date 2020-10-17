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Alt liglerden haberler (17.10.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 23:36 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (17.10.20)

ADANA TEMPOYA HAZIR

Adanaspor Yunus Murat Ceylan, 9 günde 3 maç yapacakları sürecin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Ceylan, "Altınordu maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kazanacağımız puanlarınhem hedef belirleme hem de güven açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

YÜCEL İLDİZ: 3'TE 3 YAPACAĞIZ

Altay teknik direktörü bugünkü maçıyla ilgili, "Milli maç arasında eksikleri kapatmak için çalışmalar yaptık. Kazanarak 3'te 3 yapmak istiyoruz" yorumunu yaptı. Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan siyahbeyazlılar, son iki haftada ve Keçiören'i devirdi.

3. LİG HEYECANI MİSLİ.COM'DA

3. Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olan Misli.com bu hafta 7 maç yayınlayacak. Program şöyle: Bugün: 14.00: Fatsa-Payas, 14.30: Ceyhan- , 68 Aksaray-Muğla, 15.00: Yalova-Karşıyaka, 19.00: Fethiye-Karaman, Yarın: 14.30: Nevşehir-Diyarbekir, 19.00: 32-Altındağ.

İNEGÖL'DE KOLTUK BİÇER'İN

Osman Özdemir'le yollarını yollarını ayıran Misli.com 2. Lig ekibi İnegölspor, Cüneyt Biçer ile sezon sonuna kadar anlaştı. 44 yaşındaki teknik adam, "Hem yönetim kurulu ile görüştüğümde, hem de şehrin dinamiğine baktığımda potansiyelli bir yapıya geldim. Bu yapı bizi istediğimiz yere taşıyacaktır" sözlerini sarf etti.

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