Alt liglerden haberler (17.10.20)

ADANA TEMPOYA HAZIR

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, 9 günde 3 maç yapacakları sürecin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Ceylan, "Altınordu maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kazanacağımız puanlarınhem hedef belirleme hem de güven açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

YÜCEL İLDİZ: 3'TE 3 YAPACAĞIZ

Altay teknik direktörü Yücel İldiz bugünkü Adana Demir maçıyla ilgili, "Milli maç arasında eksikleri kapatmak için çalışmalar yaptık. Kazanarak 3'te 3 yapmak istiyoruz" yorumunu yaptı. Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan siyahbeyazlılar, son iki haftada Eskişehir ve Keçiören'i devirdi.

3. LİG HEYECANI MİSLİ.COM'DA

3. Lig'in isim sponsoru ve yayıncısı olan Misli.com bu hafta 7 maç yayınlayacak. Program şöyle: Bugün: 14.00: Fatsa-Payas, 14.30: Ceyhan- Tekirdağ, 68 Aksaray-Muğla, 15.00: Yalova-Karşıyaka, 19.00: Fethiye-Karaman, Yarın: 14.30: Nevşehir-Diyarbekir, 19.00: Isparta 32-Altındağ.

İNEGÖL'DE KOLTUK BİÇER'İN

Osman Özdemir'le yollarını yollarını ayıran Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor, Cüneyt Biçer ile sezon sonuna kadar anlaştı. 44 yaşındaki teknik adam, "Hem yönetim kurulu ile görüştüğümde, hem de şehrin dinamiğine baktığımda potansiyelli bir yapıya geldim. Bu yapı bizi istediğimiz yere taşıyacaktır" sözlerini sarf etti.