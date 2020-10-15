Alt liglerden haberler (15.10.20)

SAMSUN'DA 2 VAKA

Samsunspor'un hocası Sağlam, Veli Çetin ile Freddy Plumain'in corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sağlam, "Akhisar maçında 5 oyuncu virüs yüzünden oynamadı. Gökhan Alsan ve Tomane sakat. Kevin Boli sakatlıktan yeni çıktı. Savicevic virüsten etkilendi ve adaptasyon sorunu yaşıyor. Ne olursa olsun İstanbulspor'u yenmek istiyoruz" dedi.

SÜPER LİG'DE İLK 8'E GİRERİZ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, iddialı açıklamalar yaptı. Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyleyen Özat, "Sıkı çalıştık. Taktiksel olarak Altay maçının hazırlıklarına başladık" dedi. Tecrübeli hoca, "Süper Lig'de ilk 8'e oynayacak bir takımız. Zor olanı buradan çıkmak. Biz de bunu başarmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Giresun hocası Hakan Keleş, 17 transferle sıfırdan takım kurduklarını aktardı. Keleş, "Yeni takımın uyum süreci olur, bunu aşacağız. Her maçı galibiyet için oynuyoruz. Günden güne gelişen oyunumuz ve kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

KARACIC MEMNUN

Adanspor'un kalecisi Goran Karacic, ligde oynanan 4 maçta da gol yemedi. 24 yaşındaki Bosnalı file bekçisi, "Bu benim işim. Bunun için çok çalıştım. Umarım uzun süre kalemi gole kapatırım" diye konuştu. Goran Karacic, Süper Lig'de forma giymek istediğini söylerken, Altınordu'yu yenmek için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

İLDİZ, REGATTIN'İ İLK 11'E KOYACAK

Cumartesi günü Adana Demir'i ağırlayacak Altay'da çalışmalar sürüyor. Teknik Direktör Yücel İldiz, Adrien Regattin'i 11'e koymaya hazırlanıyor. Faslı futbolcu, Eskişehir ve Keçiörengücü maçlarına son yarım saatte dahil olmuştu. Bu maçta sol beke Ziya'nın yerine Erhan Çelenk'in çekileceği Regattin'in 10 numarada oynayacağı öğrenildi.

FORMAYI HAK EDEN ALACAK

4 maçta 1 puan çıkaran Menemen, pazartesi Akhisar ile karşılaşacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Sezona kötü başladık. Arayı iyi değerlendirdik. Transferin son günlerinde gereken hamleleri yaptık. Oyuncularımın hırsından memnunum. Formayı hak edenler alacak" dedi.