Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor pusuya yattı

Ankaraspor pusuya yattı

Sahasında bugün Demir'i konuk edecek olan Ankaraspor, hazırlıklarını tamamladı. , "Keçiörengücü karşısında aldığımız yenilgiyi telafi edeceğiz. Seri yalamak için bu maç fırsat" diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:25 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Ankaraspor pusuya yattı

Sahasında bugün Demir'i konuk edecek olan Ankaraspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör , "Keçiörengücü karşısında aldığımız yenilgiyi telafi edeceğiz. Seri yalamak için bu maç fırsat" diye konuştu.

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