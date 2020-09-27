Ankaraspor pusuya yattı

Sahasında bugün Adana Demir'i konuk edecek olan Ankaraspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktörAli Güneş, "Keçiörengücü karşısında aldığımız yenilgiyi telafi edeceğiz. Seri yalamak için bu maç fırsat" diye konuştu.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:25Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Sahasındabugün AdanaDemir'i konuk edecekolan Ankaraspor,hazırlıklarınıtamamladı. Teknikdirektör Ali Güneş,"Keçiörengücü karşısındaaldığımızyenilgiyi telafi edeceğiz.Seri yalamakiçin bu maç fırsat"diye konuştu.