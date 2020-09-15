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Haberler TFF 1.Lig Otoomatik Balkes!

Otoomatik Balkes!

Transfer yasağı nedeniyle sezona takviyesiz giren kırmızı-beyazlılar 3 1 golcüsü Otoo (3) ve Emir’in golleriyle Giresunspor’u yendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50
Otoomatik Balkes!

1. Lig'de transfer tahtasını açamadığı için sezona mevcut kadrosu ve alt yapı takviyesiyle giren , lige galibiyetle başladı. Sahasında Giresunspor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar, rakibini yıldızı Mahatma Otoo'nun attığı iki golle mağlup etti. İlk yarıda iki takımın karşılıklı geliştirdiği ataklardan gol çıkmıyor derken 45'te Otoo sahneye çıktı. 28 yaşındaki golcü, Balkes'i 1-0 öne geçiren golü attı.

SON ANLARDA İKİ GOL

İkinci yarının başında Giresunspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maçın yıldızı Otoo, 74'te bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 90+2'de 20 yaşındaki , penaltı noktasından golü attı: 3-0. 90+4'te Muhammet'in attığı gol Giresunspor'a yetmedi, 3 puan Balkes'in oldu: 3-1.

DİLSÖZ: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Zor bir süreçten geçiyorduk. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Lige iyi hazırlanmıştık. Sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Müthiş oynadık, önemli bir galibiyet aldık. Takımı kutluyorum" dedi.