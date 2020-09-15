Otoomatik Balkes!

TFF 1. Lig'de transfer tahtasını açamadığı için sezona mevcut kadrosu ve alt yapı takviyesiyle giren Balıkesirspor, lige galibiyetle başladı. Sahasında Giresunspor'u konuk eden kırmızı-beyazlılar, rakibini Ganalı yıldızı Mahatma Otoo'nun attığı iki golle mağlup etti. İlk yarıda iki takımın karşılıklı geliştirdiği ataklardan gol çıkmıyor derken 45'te Otoo sahneye çıktı. 28 yaşındaki golcü, Balkes'i 1-0 öne geçiren golü attı.

SON ANLARDA İKİ GOL

İkinci yarının başında Giresunspor yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maçın yıldızı Otoo, 74'te bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 90+2'de 20 yaşındaki Celal, penaltı noktasından golü attı: 3-0. 90+4'te Muhammet'in attığı gol Giresunspor'a yetmedi, 3 puan Balkes'in oldu: 3-1.

DİLSÖZ: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Zor bir süreçten geçiyorduk. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Lige iyi hazırlanmıştık. Sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Müthiş oynadık, önemli bir galibiyet aldık. Takımı kutluyorum" dedi.