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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Hatay’da görev dağılımı

Hatay’da görev dağılımı

1. Lig şampiyonu Hatayspor'un, yönetiminde görev alacak isimlerin görevleri belirlendi.

1. Lig şampiyonu Hatayspor'un, yönetiminde görev alacak isimlerin görevleri belirlendi. Başkan Nihat Tazearslan, Başkan Vekilleri Aydın Toksöz ile Mustafa Baştuğ, Genel Sekreter Mustafa Özat oldu. Futbolda Sportif Direktör Fatih Kavlak, yardımcısı ise olacak. Murat Bereket'in idari menajerlik görevine devam edeceği kaydedildi.
  1. 23.7.2020
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