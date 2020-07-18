Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'a galibiyet yetmedi!

3-0 | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında , 'u ağırladı. Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Adana Demirspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Ancak bu skor Adana Demirspor'un Süper Lig'e direk yükselmesine yetmedi. Adana Demirspor, play-off mücadelesi verecek.

TFF 1. Lig'in en kritik mücadeleleri arasında yer alan - mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıda gol perdesini Erkan Zengin 31. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile açtı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Milan Mitrovic skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Milan Mitrovic'in bu golü ile ilk yarı 2-0 sona erdi. Karşılaşmanın skorunu 70. dakikada Erkan Zengin belirledi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı. Adana Demirspor, play-off maçında Bursaspor ile karşılaşacak.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 19:46
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