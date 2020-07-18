Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, İstanbulspor'u ağırladı. Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Adana Demirspor, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Ancak bu skor Adana Demirspor'un Süper Lig'e direk yükselmesine yetmedi. Adana Demirspor, play-off mücadelesi verecek.
TFF 1. Lig'in en kritik mücadeleleri arasında yer alan Adana Demirspor-İstanbulspor mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. İlk yarıda gol perdesini Erkan Zengin 31. dakikada penaltıdan kaydettiği gol ile açtı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Milan Mitrovic skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Milan Mitrovic'in bu golü ile ilk yarı 2-0 sona erdi. Karşılaşmanın skorunu 70. dakikada Erkan Zengin belirledi. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı. Adana Demirspor, play-off maçında Bursaspor ile karşılaşacak.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 19:46
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor 3-0 İstanbulspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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