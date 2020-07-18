Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor play-off'a yükseldi!

Akhisarspor 3-4 | MAÇ SONUCU

Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, evinde 'nü ağırladı. 7 gollü karşılaşmayı deplasman ekibi 4-3 kazandı. Bu sonuçla birlikte Akhisarspor TFF 1. Lig'de play-off'a yükseldi.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, evinde 'nü ağırladı. Akigolar, karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı ve TFF 1. Lig'de play-off'a yükseldi.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. ve 32. dakikalarda Cem Ekinci, 39. dakikada Abdulkadir Korkut, 53. dakikada ise Soner Gönül Korkut kaydetti. Akhisarspor'un golleri ise 46. dakikda Vrsajevic, 62. dakikada Hadzic ve 83. dakikada Ertuğrul Bayar'dan geldi.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 19:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA