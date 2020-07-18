Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırladı. Akigolar, karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı ve TFF 1. Lig'de play-off'a yükseldi.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. ve 32. dakikalarda Cem Ekinci, 39. dakikada Abdulkadir Korkut, 53. dakikada ise Soner Gönül Korkut kaydetti. Akhisarspor'un golleri ise 46. dakikda Vrsajevic, 62. dakikada Hadzic ve 83. dakikada Ertuğrul Bayar'dan geldi.