Alt liglerden haberler (02.07.20)

BAL-KES'TE DEPREM!

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da bugünkü F.Karagümrük maçı öncesi şok edici bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Yusuf Şimşek, görevinden istifa etti. Şimşek, Ali Tandoğan'ın yerine göreve Altay maçı sonrasında gelmişti. 44 yaşındaki çalıştırıcı, Balkes'le 10 maça çıkarken, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

MEŞALELİ KUTLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt liglerde maçların oynanmayacağını duyurması sonrası 3. Lig 2. Grup'ta 14 puan farkla zirvedeki Kocaelispor'da büyük bir sevinç yaşandı. Yeşil-siyahlı futbolcular, antrenman esnasında çalışmayı yarıda bırakıp meşale yakarak kararı kutladı.

ALİ NAİL, BAYBURT'TA

Kırmızı Grup takımı Bayburt Öİ'de teknik direktörlüğe getirilen Ali Nail Durmuş, Valilik makamında resmi sözleşmesini imzaladı. Yıllarca Bursaspor'un kaptanlığını yapan, futbol hayatını F.Bahçe'de sonlandıran Durmuş, Bayburt Özel İdare Spora Teknik Sorumlu olmuştu.

11 GÜNDE 4 MAÇ

Sinan Akgün, Bursa maçıyla son 11 günde 4 maç oynadıklarını işaret ederek, isyan etti. Akgün, "Belki de futbol tarihinde böyle bir uygulama yoktur. Bir takım 11 günde 4 maç oynamaz" değerlendirmesini yaptı.

ALTINORDU KAYIPLARDA

Adana'dan 0-0 beraberlikle dönen Altınordu, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. İzmir ekibi sezon yeniden başladıktan sonra çıktığı 3 maçta kazanamazken, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 7 puan kaybetti.