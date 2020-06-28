Adana Demirspor kaç puanda? Ligde kaçıncı sırada? Adana Demirspor'un fikstürü...

TFF 1. lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, evinde Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Son haftaların formda takımı Adana Demirspor Süper Lig'e katılabilmek için mücadele eden kulüpler arasında yer alıyor. Adana Demirspor, 3 puanı alarak büyük bir avantaj elde etti.