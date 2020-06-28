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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor kaç puanda? Adana Demirspor'un fikstürü...

Demirspor kaç puanda? Ligde kaçıncı sırada? 'un fikstürü...

Adana Demirspor kaç puanda? Ligde kaçıncı sırada? Adana Demirspor'un fikstürü...

1. Lig'de yarışı veren takımlar arasında olan Demirspor, son olarak sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 4-2 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi. Süper Lig'e direkt çıkabilmek için mücadele eden temsilcisi, haftaya kritik maçta 'la karşı karşıya gelecek. Peki, TFF 1. Lig'de kaç puanda ve kaçıncı sırada? Adana Demirspor'un fikstürü ne? İşte detaylar...

iddiasını sürdüren Demirspor, ligde Giresunspor'u 4-2 yenerek kalan haftalara moralli giriyor. Güney ekibi, temsilcisini Rassoul, Dibba, ve Traore'nin golleriyle mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

ADANA DEMİRSPOR TFF 1. LİG'DE KAÇINCI SIRADA?

Mavi-lacivertliler, 30 hafta sonunda topladıkları 51 puanla, maç eksiği bulunan lider Hatayspor'un 3, ikinci sırada yer alan 'un ise 2 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'e direkt çıkma hakkı elde etmek isteyen temsilcisi, haftaya BB Erzurumspor'a konuk olacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN FİKSTÜRÜ

31. hafta: BB Erzurumspor - Adana Demirspor
32. hafta: Adana Demirspor - Altay
33. hafta: Cesar Grup Ümraniyespor - Adana Demirspor
34. hafta: Adana Demirspor - İstanbulspor

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  1. 28.06.2020
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