Adana Demirspor kaç puanda? Ligde kaçıncı sırada? Adana Demirspor'un fikstürü...
TFF 1. Lig'de Süper Lig yarışı veren takımlar arasında olan Adana Demirspor, son olarak sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 4-2 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükseldi. Süper Lig'e direkt çıkabilmek için mücadele eden Akdeniz temsilcisi, haftaya kritik maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demirspor TFF 1. Lig'de kaç puanda ve kaçıncı sırada? Adana Demirspor'un fikstürü ne? İşte detaylar...
Süper Lig iddiasını sürdüren Adana Demirspor, ligde Giresunspor'u 4-2 yenerek kalan haftalara moralli giriyor. Güney ekibi, Karadeniz temsilcisini Rassoul, Dibba, Volkan Şen ve Traore'nin golleriyle mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.
ADANA DEMİRSPOR TFF 1. LİG'DE KAÇINCI SIRADA?
Mavi-lacivertliler, 30 hafta sonunda topladıkları 51 puanla, maç eksiği bulunan lider Hatayspor'un 3, ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 2 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Süper Lig'e direkt çıkma hakkı elde etmek isteyen Akdeniz temsilcisi, haftaya BB Erzurumspor'a konuk olacak.
ADANA DEMİRSPOR'UN FİKSTÜRÜ
31. hafta: BB Erzurumspor - Adana Demirspor
32. hafta: Adana Demirspor - Altay
33. hafta: Cesar Grup Ümraniyespor - Adana Demirspor
34. hafta: Adana Demirspor - İstanbulspor
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor kaç puanda? Ligde kaçıncı sırada? Adana Demirspor'un fikstürü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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