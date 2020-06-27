Adana Demirspor 4-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, evinde Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Son haftaların formda takımı Adana Demirspor Süper Lig'e katılabilmek için mücadele eden kulüpler arasında yer alıyor. Adana Demirspor, 3 puanı alarak büyük bir avantaj elde etti.
TFF 1.Lig'in 30. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'e katılabilmek adına büyük bir adım attı. Adana Demirspor, Giresunspor'u Rassoul, Dibba, Volkan ve Traore'nin golleriyle 4-2 yendi. Adana Demirspor puanını 51 yaptı ve 3.sıradaki yerini korudu.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 22:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adana Demirspor 4-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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