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27 Haziran 2020, Cumartesi
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4-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor 4-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

'in 30. haftasında , evinde Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Son haftaların formda takımı Adana Demirspor Süper Lig'e katılabilmek için mücadele eden kulüpler arasında yer alıyor. Adana Demirspor, 3 puanı alarak büyük bir avantaj elde etti.

TFF 1.Lig'in 30. hafta maçında sahasında Giresunspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'e katılabilmek adına büyük bir adım attı. Adana Demirspor, Giresunspor'u Rassoul, Dibba, Volkan ve Traore'nin golleriyle 4-2 yendi. Adana Demirspor puanını 51 yaptı ve 3.sıradaki yerini korudu.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 22:54
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