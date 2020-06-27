Adana Demirspor 4-2 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1.Lig'in 30. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'e katılabilmek adına büyük bir adım attı. Adana Demirspor, Giresunspor'u Rassoul, Dibba, Volkan ve Traore'nin golleriyle 4-2 yendi. Adana Demirspor puanını 51 yaptı ve 3.sıradaki yerini korudu.