Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Salgın sonrası TFF 1. Lig bugün yeniden başlıyor. Giresunspor, kendi evinde Adanaspor'u konuk ediyor. Düşme potasında bulunan Adanaspor için maç oldukça kritik durumda. Peki, Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig kaldığı yerden devam ediyor. 29. hafta Giresunspor ile Adanaspor arasında oynanacak mücadeleyle açılıyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Bir maç eksiği bulunan Giresunspor geride kalan 27 haftada topladığı 38 puanla 9. sırada yer alırken, Adanaspor ise 28 haftada 20 puan topladı ve küme düşme hattında yer aldı.
GİRESUNSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Giresunspor ile Adanaspor arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 20:00'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.
GİRESUNSPOR - ADANASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek, Landel, Valle, Özgür Can Özcan
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Roni, Celil Yüksel, Hakan Barış, Samican Keskin, Eren Keleş, Ahmet Dereli
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 14:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giresunspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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