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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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"Gönül rahatlığıyla çalışıyoruz"

"Gönül rahatlığıyla çalışıyoruz"

Giresunspor , "Son testlerde pozitif vaka çıkmadı.

Giresunspor , "Son testlerde pozitif vaka çıkmadı. Bundan dolayı antrenmanları gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Sosyal mesafe kuralını da şimdilik uyguluyoruz. Taktik çalışmalarda ise uygulamak imkansız olacak" dedi.
  1. 18.5.2020
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