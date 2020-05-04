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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Büyükkarcı: Yeni bir grup açılmalı

Büyükkarcı: Yeni bir grup açılmalı

 Başkanı , 3. 'le ilgili radikal bir öneride bulundu.

Başkanı , 3. 'le ilgili radikal bir öneride bulundu. Büyükkarcı, "Mutlaka ligler oynanacaksa liderler bir üst lige çıkmalı ve diğer 4 takım play-off oynamalı. 3. Lig ile ilgili görüşüm biraz daha radikal. Her gruptan 5'er veya 6'şarlı takımla 2. Lig'de yeni bir grup daha açılmalı. 2. Lig ile 3. Lig arasında çizginin artık daha net olarak çizilmesi lazım" diye konuştu.

  1. 4.5.2020
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