Büyükkarcı: Yeni bir grup açılmalı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, 3. Lig'le ilgili radikal bir öneride bulundu. Büyükkarcı, "Mutlaka ligler oynanacaksa liderler bir üst lige çıkmalı ve diğer 4 takım play-off oynamalı. 3. Lig ile ilgili görüşüm biraz daha radikal. Her gruptan 5'er veya 6'şarlı takımla 2. Lig'de yeni bir grup daha açılmalı. 2. Lig ile 3. Lig arasında çizginin artık daha net olarak çizilmesi lazım" diye konuştu.