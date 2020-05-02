Adana Demirspor grup çalışmalarına başladı!
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, corona virüsü salgını sonrası ara verilen idmanlara yeniden başladı. Mavi-lacivertli ekip, sosyal mesafe kuralına uyarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.
Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı.
Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.
Futbolcularımız, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarına devam ediyor.??#AdanaDemirspor pic.twitter.com/xxuz5HP0tF— Adana Demirspor #EvdeKal (@AdsKulubu) May 2, 2020
- 02.05.2020
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