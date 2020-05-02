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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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grup çalışmalarına başladı!

Adana Demirspor grup çalışmalarına başladı!

1. Lig takımlarından , corona virüsü salgını sonrası ara verilen idmanlara yeniden başladı. Mavi-lacivertli ekip, sosyal mesafe kuralına uyarak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

1. Lig ekiplerinden 'da, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan ve katılmadı.

Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.

  1. 02.05.2020
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