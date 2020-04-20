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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Menemen işi bitirdi

Menemen işi bitirdi

Sarı-lacivertliler, savunmanın göbeğinde forma giyen ve Domgjonas’la kontrat yeniliyor.

Menemenspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek iki yabancı futbolcusuyla prensipte anlaşma sağladı. Sarı- lacivertlilerde savunmanın göbeğinde forma giyen Sırp Jasmin ve Arnavut David Domgjonas'ın yeni sezonda da takımda yer alacağı ifade edildi. Sezon başında Erzurumspor'dan gelen 33 yaşındaki Trtovac, 20 resmi maçta forma giyerken, devre arasında Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki Domgjonas ise 8 karşılaşmada görev yaptı.
  1. 20.4.2020
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