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19 Nisan 2020, Pazar
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Futbolu özledim

Futbolu özledim

Altaylı Özgür: 6 maça talibiz. Futbolu ve maçları çok özledim. İnşallah taraftarımıza da kavuşuruz.

1. Lig ekibi Altay'ın kaptanı , futbolu ve maç atmosferini çok özlediğini belirtti. Corona virüsü nedeniyle 'a döndüğünü ve evden çalıştığını söyleyen Özkaya, "Kilo almadan hazır bir şekilde geri dönmek istiyorum. Yaşanan salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Futbolu ve maç atmosferini çok özledim. Umarım yeniden başladığımızda maçlarımızı taraftarımızın önünde oynayabiliriz" diye konuştu. Kalan 6 maça talip olduklarını söyleyen Özkaya, "Yalçın hocayla çıkışa geçtik. Çok da iyi oynuyorduk. Şampiyonluğa inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 19.4.2020
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