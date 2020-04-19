Altay'ın kalesi emin ellerde
Altay kaleci sorunu yaşamıyor. Siyah-beyazlı takımda Cihan Topaloğlu, Emre Koyuncu ve Aydın Bağ'ın sözleşmelerinin sezon sonunda da devam edecek olması yönetimin elini rahatlatıyor.
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen birinci kaleci konumundaki Cihan Topaloğlu'nun mukavelesi 2021 yılında sona erecek. 2017-18'in devre arasında Ankaragücü'den transfer edilen ikinci kaleci Emre Koyuncu'nun kontratı 2021'de, 2016-17'den bu yana Altay'da olan üçüncü kaleci Aydın Bağ'ın sözleşmesi ise 2022'de bitecek.
Siyah-beyazlılarda bu sezon ilk yarıda görev alan kaleciler Emre ve Aydın performansları nedeniyle eleştirilmişti. Taraftarlar iki kalecinin hatalı goller yiyerek puan kayıplarına neden olduklarını belirtmişti. Yönetim ilk yarının son haftalarında forma giymeye başlayan Cihan'a güvenerek devre arasında kaleci takviyesi yapmadı. Cihan da yaptığı kurtarışlarla teknik ekibin ve yönetimin güvenini boşa çıkarmadı. Üç kalecinin de Altay'da mutlu oldukları belirtildi.
- 19.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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