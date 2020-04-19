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19 Nisan 2020, Pazar
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'ın kalesi emin ellerde

Altay'ın kalesi emin ellerde

kaleci sorunu yaşamıyor. Siyah-beyazlı takımda , Koyuncu ve 'ın sözleşmelerinin sezon sonunda da devam edecek olması yönetimin elini rahatlatıyor.

Sezon başında 'dan edilen birinci kaleci konumundaki 'nun mukavelesi 2021 yılında sona erecek. 2017-18'in devre arasında Ankaragücü'den transfer edilen ikinci kaleci Koyuncu'nun kontratı 2021'de, 2016-17'den bu yana 'da olan üçüncü kaleci 'ın sözleşmesi ise 2022'de bitecek.

Siyah-beyazlılarda bu sezon ilk yarıda görev alan kaleciler Emre ve Aydın performansları nedeniyle eleştirilmişti. Taraftarlar iki kalecinin hatalı goller yiyerek puan kayıplarına neden olduklarını belirtmişti. Yönetim ilk yarının son haftalarında forma giymeye başlayan Cihan'a güvenerek devre arasında kaleci takviyesi yapmadı. Cihan da yaptığı kurtarışlarla teknik ekibin ve yönetimin güvenini boşa çıkarmadı. Üç kalecinin de Altay'da mutlu oldukları belirtildi.

  1. 19.04.2020
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