Osmanlı düşmemeli
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve adeta Anadolu turu yapan Beykan Şimşek, iki sezondur formasını giydiği Osmanlıspor'un güzel bir kulüp olduğunu belirterek, "Avrupa Lig'ine gitmiş bir takım. Ligdeki durumumuz sıkıntılı, bu takım düşerse üzücü olur, ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve adeta Anadolu turu yapan Beykan Şimşek, iki sezondur formasını giydiği Osmanlıspor'un güzel bir kulüp olduğunu belirterek, "Avrupa Lig'ine gitmiş bir takım. Ligdeki durumumuz sıkıntılı, bu takım düşerse üzücü olur, ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 13 gol, 1 asistlik performans sergilediği Sakaryaspor'da play-off finaline çıkmadığı için "Maçı sattı" diye tepki çektiğini belirten 25 yaşındaki orta saha, "Mesut Bakkal hocam bile kitabında Sivasspor'u sanki ben düşürmüşüm gibi yazmış. Çocuğumun rızkını futboldan kazanıyorum. Maç satan namussuzdur. Benim içim rahat" dedi.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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