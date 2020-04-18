Osmanlı düşmemeli

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve adeta Anadolu turu yapan Beykan Şimşek, iki sezondur formasını giydiği Osmanlıspor'un güzel bir kulüp olduğunu belirterek, "Avrupa Lig'ine gitmiş bir takım. Ligdeki durumumuz sıkıntılı, bu takım düşerse üzücü olur, ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 13 gol, 1 asistlik performans sergilediği Sakaryaspor'da play-off finaline çıkmadığı için "Maçı sattı" diye tepki çektiğini belirten 25 yaşındaki orta saha, "Mesut Bakkal hocam bile kitabında Sivasspor'u sanki ben düşürmüşüm gibi yazmış. Çocuğumun rızkını futboldan kazanıyorum. Maç satan namussuzdur. Benim içim rahat" dedi.