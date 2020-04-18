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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Osmanlı düşmemeli

Osmanlı düşmemeli

 altyapısından yetişen ve adeta Anadolu turu yapan , iki sezondur formasını giydiği 'un güzel bir kulüp olduğunu belirterek, "'ine gitmiş bir takım. Ligdeki durumumuz sıkıntılı, bu takım düşerse üzücü olur, ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

altyapısından yetişen ve adeta Anadolu turu yapan , iki sezondur formasını giydiği 'un güzel bir kulüp olduğunu belirterek, "'ine gitmiş bir takım. Ligdeki durumumuz sıkıntılı, bu takım düşerse üzücü olur, ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. 13 gol, 1 asistlik performans sergilediği Sakaryaspor'da play-off finaline çıkmadığı için "Maçı sattı" diye tepki çektiğini belirten 25 yaşındaki orta saha, " hocam bile kitabında 'u sanki ben düşürmüşüm gibi yazmış. Çocuğumun rızkını futboldan kazanıyorum. Maç satan namussuzdur. Benim içim rahat" dedi.

  1. 18.4.2020
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