Altay'dan altyapı oyuncuları için program - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altay'dan altyapı oyuncuları için program

Altay'dan altyapı oyuncuları için program

Altay'dan altyapı oyuncuları için program

1. Lig ekiplerinden Altay'ın altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kenan Tiyanşan, yeni tip corona virüsü salgını sırasında altyapı oyuncularının antrenörleri tarafından verilen antrenman programlarını uyguladıklarını bildirdi.

Tiyanşan, yaptığı yazılı açıklamada, salgınının başlamasının ardından akademi liglerinde maçların oynanmadığını, kendilerinin de tüm yatılı ve bölgedeki oyuncuları evlerine gönderdiklerini belirtti.

Bu süreçte birtakım planlamalar yaptıklarını aktaran Tiyanşan, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz ve antrenörlerimiz bir araya gelerek sporcularımızın evlerinde uygulayabilecekleri antrenman programları oluşturup, bunları tüm oyuncularımızla paylaştılar. Bu programlar antrenörlerimiz tarafından üzerinde kurulan gruplardan takip edilmekte ve eğitimler aralıksız devam etmektedir. Ayrıca çapında 94 şube ve 12 bini aşkın öğrencimizin bulunduğu Altay Futbol Okullarımızda YouTube kanalımız üzerinden hocalarımızın hazırlamış oldukları eğitim videoları ile evlerindeki oyuncularımızı formda tutuyoruz."

Tiyanşan, profesyonel futbolda altyapıların öneminin daha da artacağını belirterek, "Altay her zaman bir okul, yetiştirici bir kulüp olmuştur." ifadelerini kullandı.

A Takımın teknik direktör ile çok iyi bir hava yakaladığını bildiren Tiyanşan, "Liglerin müsabakaların oynanarak tamamlanacağını düşünüyorum. Kalan son 6 maçımızda da iyi sonuçlar alıp 'e çıkacağımızdan hiçbir şüphem yok. Çok büyük bir camiayız. Alt ve üst yapımızla Süper Lig'e büyük heyecan ve renk katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 14:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'dan altyapı oyuncuları için program haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA