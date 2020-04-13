Altay'n yıldızı Tatos Süper Lig için tecrübelerine güveniyor

Tüm dünyada yaşanan corana virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bireysel çalışmalarına İzmir'deki evinde devam eden Andreas Tatos, dünyanın farklı ülkelerindeki arkadaşları ile internet üzerinden konuştuğunu söyledi. Tatos, "İnsanlar hiç kimsenin istemediği bir şekilde hayatlarını kaybediyor. Çok üzücü bir durum yaşanıyor. Yunanistan'daki dostlarımla konuşuyorum. Orada da herkes sağlığını bir şekilde korumaya çalışıyor. Liglere ara verilmesinden sonra tesislerde hocamız bizim ile bir toplantı yaptı. Yaşanan süreç hakkında bilgiler verdi. O günden itibaren evimizde bireysel çalışmalar yapıyoruz. Yine imkanlar dahilinde izole bir şekilde tesislere gelip çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"YALÇIN KOŞUKAVAK İLE TEKRAR TOPARLANDIK"

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'dan sonra göreve gelen Ali Tandoğan'ın fazla tercih etmediği tecrübeli oyuncu, devre arası kamp kadrosuna dahil edilmediği dönemi şu sözlerle değerlendirdi: "Ben profesyonel olarak çalışmalarıma devam ettim. Ancak Ali Tandoğan beni oyun planı içinde fazla düşünmedi. Antalya kampının kadrosuna alınmadığımı görünce şaşırdım. Yine de Altay'ın sözleşmeli oyuncusu olarak çalıştım ve kendimi hazır tuttum. İkinci yarı başlayınca Ali Tandoğan bazı maçlarda bana görev verdi. Sonrasında kulüpte hem idari hem de teknik anlamda bazı değişiklikler yaşandı. Teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak geldikten sonra daha fazla süre almaya başladım. Tecrübeli bir oyuncu grubu olduğumuz için Koşukavak'ın yaptırmak istediklerine çabuk uyum sağladık ve iyi bir form grafiği yakaladık."



"SÜPER LİG İÇİN İDDİALIYIZ"

Geçtiğimiz sezon devre arası Elazığspor'dan Altay'a gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, TFF 1. Lig ve Türkiye'yi yakından tanıdığını belirterek, Altay'da forma giyen oyuncuların birçoğunun geçmişte üst liglerde mücadele ettiği için tecrübelerinin oldukça fazla olduğunu vurguladı. Tatos Süper Lig yarışında kalan 6 haftada tecrübenin de işin içine gireceğini söyleyerek, "Takımımızda Süper Lig deneyiminin yanı sıra başka ülkelerde üst seviyelerde oyuncuların sayısı oldukça fazla. Saha içinde neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ben tecrübemizle kalan 6 haftayı iyi bir şekilde tamamlayarak ilk 2'den olmazsa bile play off'tan Süper Lig biletini alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

