Kerim Alıcı: Hedefim Avrupa'da forma giymek! Son dakika Altınordu haberleri - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altınordulu Kerim Alıcı hedefini açıkladı!

: Hedefim Avrupa'da forma giymek

Kerim Alıcı: Hedefim Avrupa'da forma giymek

1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kadrosunda 11 yıldır bulunan , Avrupa'da forma giymek istediğini kaydetti. Genç futbolcu, " ile 'in ardından, ikizim , , ve Yusuf Acer herkese örnek oyuncular. Benim de hedefim Altınordu armasına borcumu ödeyip, bir Avrupa kulübünde forma giymek" ifadelerini kullandı.

, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son 5 sezondur A takımda yer aldığı Altınordu'daki ilk maçına 2014-2015 sezonunda 'nda Bayburt İl Özel İdaresi'ne kaşı çıktığını belirtti.

O gün çok heyecanlı olduğunu aktaran Kerim Alıcı, şunları kaydetti:

89 maçtır forma giymeme rağmen sahaya her zaman aynı heyecan ve coşkuyla çıkıyorum. 2009 yılından bu yana Altınordu ailesinin bir paçasıyım. Dün birlikte odanı paylaşıp, yemekhanede yan yana oturduğun insanları, yarın Avrupa'nın en ünlü kulüplerinde görüyorsun. Burası işte böyle bir yer. ile 'in ardından, ikizim , , ve Yusuf Acer herkese örnek oyuncular. Benim de hedefim Altınordu armasına borcumu ödeyip, bir Avrupa kulübünde forma giymek.

Kerim Alıcı, 'nın KVC Vesterlo takımında forma giyen ikizi Barış Alıcı ile yıllarca yan yana oynadığını belirterek, "İkizinle forma giymek büyük avantaj. Onunla aramızda büyük bir bağ var. Bir göz hareketiyle onun ne yapacağını anlıyorum. Hem benim hem de onun performansı birlikteyken çok daha üst düzeydeydi. Barış'ın 'ye gitmesi bir süre beni olumsuz etkilese de artık ikimiz de kendi yolumuzu çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

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  1. 11.04.2020
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