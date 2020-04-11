Zatürre olan Sumudica'dan flaş iddia! Corona virüsü...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, geçtiğimiz yılın aralık ayında ülkesi Romanya'da zatürre tedavisi görmüştü. Kulüp de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın Yeni Malatyaspor maçında takımın başına sahaya çıkamayacağını bildirmişti.

Sumudica ülkesinde verdiği röportajda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tecrübeli çalıştırıcı aralık ayında Romanya'dayken hastaneye yattığında aslında zatürre değil corona virüsü olduğunu öne sürdü. Verdiği röportajda "Ne koku ne de tat alabiliyordum. Corona virüsünün bütün semptomları vardı" diyen Sumudica'nın bu sözleri gündem oldu.

Bilindiği gibi Sumudica geçtiğimiz haftalarda da özel bir uçak kiralayarak ülkesine dönmüştü.



