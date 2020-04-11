Zatürre olan Sumudica'dan flaş iddia! Corona virüsü... - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Zatürre olan Sumudica'dan flaş iddia! Corona virüsü...

Zatürre olan Sumudica'dan flaş iddia! Corona virüsü...

ekiplerinden Futbol Kulübü'nün Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, geçtiğimiz aylarda zatürre nedeniyle ülkesinde tedavi altına alındığında corona virüsü belirtileri gösterdiğini ve bu hastalığı atlattığını öne sürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, geçtiğimiz yılın aralık ayında ülkesi Romanya'da zatürre tedavisi görmüştü. Kulüp de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın maçında takımın başına sahaya çıkamayacağını bildirmişti.

Sumudica ülkesinde verdiği röportajda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tecrübeli çalıştırıcı aralık ayında Romanya'dayken hastaneye yattığında aslında zatürre değil corona virüsü olduğunu öne sürdü. Verdiği röportajda "Ne koku ne de tat alabiliyordum. Corona virüsünün bütün semptomları vardı" diyen Sumudica'nın bu sözleri gündem oldu.

Bilindiği gibi Sumudica geçtiğimiz haftalarda da özel bir uçak kiralayarak ülkesine dönmüştü.


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  1. 11.04.2020
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