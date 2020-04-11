Zatürre olan Sumudica'dan flaş iddia! Corona virüsü...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, geçtiğimiz aylarda zatürre nedeniyle ülkesinde tedavi altına alındığında corona virüsü belirtileri gösterdiğini ve bu hastalığı atlattığını öne sürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, geçtiğimiz yılın aralık ayında ülkesi Romanya'da zatürre tedavisi görmüştü. Kulüp de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın Yeni Malatyaspor maçında takımın başına sahaya çıkamayacağını bildirmişti.
Sumudica ülkesinde verdiği röportajda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Tecrübeli çalıştırıcı aralık ayında Romanya'dayken hastaneye yattığında aslında zatürre değil corona virüsü olduğunu öne sürdü. Verdiği röportajda "Ne koku ne de tat alabiliyordum. Corona virüsünün bütün semptomları vardı" diyen Sumudica'nın bu sözleri gündem oldu.
Bilindiği gibi Sumudica geçtiğimiz haftalarda da özel bir uçak kiralayarak ülkesine dönmüştü.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zatürre olan Sumudica'dan flaş iddia! Corona virüsü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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