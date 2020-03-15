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15 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Üzülmez: Galibiyeti kaçırdık

Üzülmez: Galibiyeti kaçırdık

Üzülmez: Galibiyeti kaçırdık

, bitiş düdüğünün ardından yaptığı açıklamada, “Bu beraberliği hak etmedik. Oyunun hakkı 3 puandı” diye konuştu.

, bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgündü. 90 dakika boyunca daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirten Üzülmez, "Bu beraberliği hak etmedik. Oyunun hakkı 3 puandı" diye konuştu.
  1. 15.3.2020
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