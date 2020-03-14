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14 Mart 2020, Cumartesi
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‘Yeniden yükselişe geçeceğiz’

‘Yeniden yükselişe geçeceğiz’

, yarın evinde oynayacağı İstanbulspor maçı için iddialı. , sezonun sadece 1 galibiyet alabildiklerini ve bu maçla birlikte yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Laleci, " etmediğimiz kayıplar yaşadık. dönüp bakmak bize yarar sağlamaz. Bu maça odaklandık" diye konuştu.

, yarın evinde oynayacağı İstanbulspor maçı için iddialı. , sezonun sadece 1 galibiyet alabildiklerini ve bu maçla birlikte yeniden yükselişe geçeceklerini söyledi. Laleci, " etmediğimiz kayıplar yaşadık. dönüp bakmak bize yarar sağlamaz. Bu maça odaklandık" diye konuştu.
  1. 14.3.2020
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