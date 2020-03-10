Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

SÖZERİ'DEN 'YÜZSÜZ' TEPKİSİ

Karagümrük karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan usta teknik direktör, "Kulübenin arkasından birkaç kişi 'Yüzsüz' dedi, ben buna çok üzüldüm çünkü biz iki kulvarda gittik. Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadık ve hala lig ikincisiyiz. Bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlük ise bunu kabul ediyorum ama yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik..." ifadelerini kullanmıştı.

Teknik Direktör Sözeri, BB Erzurumspor'un başında çıktığı 30 müsabakada 17 galibiyet, 6 beraberlik alırken 7 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.