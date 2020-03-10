Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."
SÖZERİ'DEN 'YÜZSÜZ' TEPKİSİ
Karagümrük karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan usta teknik direktör, "Kulübenin arkasından birkaç kişi 'Yüzsüz' dedi, ben buna çok üzüldüm çünkü biz iki kulvarda gittik. Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadık ve hala lig ikincisiyiz. Bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlük ise bunu kabul ediyorum ama yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik..." ifadelerini kullanmıştı.
Teknik Direktör Sözeri, BB Erzurumspor'un başında çıktığı 30 müsabakada 17 galibiyet, 6 beraberlik alırken 7 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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