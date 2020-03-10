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10 Mart 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!

'da dönemi sona erdi!

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!

'in 27. haftasında konuk ettiği 'e 3-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye 'da ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

ekiplerinden sahasında 'e 3-1 mağlup olmasının ardından ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

SÖZERİ'DEN 'YÜZSÜZ' TEPKİSİ

Karagümrük karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan usta teknik direktör, "Kulübenin arkasından birkaç kişi 'Yüzsüz' dedi, ben buna çok üzüldüm çünkü biz iki kulvarda gittik. 'nda çeyrek final oynadık ve hala lig ikincisiyiz. Bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlük ise bunu kabul ediyorum ama yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik..." ifadelerini kullanmıştı.

Teknik Direktör Sözeri, BB Erzurumspor'un başında çıktığı 30 müsabakada 17 galibiyet, 6 beraberlik alırken 7 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

  1. 10.03.2020
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