Giresunspor 2-0 Boluspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor Bolu'yu 2 golle geçti

2-0 | MAÇ SONUCU

Giresunspor 2-0 Boluspor | MAÇ SONUCU

1’inci Lig'in 25'inci haftasında , Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği 'u Michel Landel ve Raul Rucescu'nun golleriyle 2-0 yendi.

1'inci Lig'in 25'inci haftasında , kendi sahasında 'u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Bolusporlu Gökhan'ın şutu kaleci Metin'de kaldı.
7'nci dakikada 'ın kullandığı köşe atışına bir kez daha Gökhan yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunu Metin kurtardı.
10'uncu dakikada Cumali'nin ceza sahasına yolladığı uzun topu Metin uzaklaştırmaya çalıştı, top sağ kanattaki Melih'in önünde kaldı. Melih sağ çaprazdan kaleyi denedi ancak Metin yine başarılı oldu.
12'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yönelip pasını bekletmeden Landel'e aktardı. Bolusporlu oyuncular ofsayt bekledi fakat hakem pozisyonu devam ettirdi. Landel düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 1-0.
16'ncı dakikada Berkan taç atışından gelen topu alan , rakibinden sıyrıldıktan sonra Del Valle'ye yolladı. Del Valle topu boş kale yerine auta yolladı.
26'ncı dakikada Mustafa Durak'ın ceza sahasına yolladığı topa kalesini erken terk eden Metin ceza sahası çizgisi üzerinde karşılık verdi, fakat top bir kez daha Melih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çizgiden sert vuruşundan sonuç gelmedi.
31'inci dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahası dışından sert vurdu, Metin topu kornere yumrukladı. Bu pozisyonun hemen ardından yine aynı noktadan bu kez Kubilay kaleyi denedi, ancak kaleci Metin gol şansı vermedi.
35'inci dakikada Giresunspor savunması çıkarken topu kaptırdı. Mustafa Durak'ın ara pasına Kubilay hareketlendi. Kalesini erken terk eden Metin rakibine gol şansı tanımadı.
48'inci dakikada Giresunspor atağında savunmanın arkasına bırakılan pasa Rusescu hareketlendi, ancak İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rusescu penaltı beklerken hakem köşe atışını gösterdi.
77'nci dakikada rakibine faul yapan Ahmet İlhan gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyun dışı kaldı.
83'üncü dakikada rakibine faul yapan Mustafa Durak gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
86'ncı dakikada Del Valle orta alanı hızlı geçip pasını sağ kanattaki Tanase'ye aktardı. Tanase arka direğe ortaladı. Raul Rusescu yarım vole ile rakip fileleri havalandırdı: 2-0.

Müsabaka 2-0'lık skorla sona erdi.

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 21:50
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