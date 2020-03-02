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02 Mart 2020, Pazartesi
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sil baştan!

Akhisarspor sil baştan!

'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyuncular, Teknik Direktör 'ın takımın başına geçmesiyle adeta yeniden kendilerini buldular.

1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışından kopmayan 'da teknik direktörlük görevine 'ın gelmesiyle şans bulamayan isimler forma giymeye başlarken, formsuz futbolcular da vites artırdı.

Akhisarspor'da 5'inci yılını geçirip takımın en eski isimlerinden olan Onur Ayık, bu sezon ilk yarıda yedek kaldı. Tecrübeli futbolcu Vural'la yeniden ilk 11'e döndü. Onur, ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta 3 gol attı. 3 sezondur Akhisar'da forma giyip bu sezon son olarak 28 Ekim'deki maçında oynayan Eray Ataseven, devre arasında ayrılmayı kararlaştırıp son anda yuvada kaldı. deplasmanında 4 ay sonra ilk kez forma giyip Vural tarafından 11'e monte edilen futbolcu yaptığı asistle hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

Zaman zaman yedek kalan Rotman ve Bjarnason, Yılmaz Vural döneminde 11'de yeniden güven verdi. İzlandalı Bjarnason, Vural döneminde Hatayspor ve Giresunspor maçlarında attığı gollerle galibiyetlere katkı yaptı. Erhan Çelenk, aralık ayından beri sürdürdüğü gol orucunu Vural döneminde açıp son 4 maçı 3 golle geçti. Akhisarspor, Erhan'ın gol attığı bu 3 maçı da kazandı. Yine yedek kulübesini mesken tutan de Vural döneminde 3 maçta ilk 11'de 90 dakika oynadı.

  1. 02.03.2020
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