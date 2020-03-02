Akhisarspor sil baştan!
Akhisarspor'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan oyuncular, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesiyle adeta yeniden kendilerini buldular.
TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın gelmesiyle şans bulamayan isimler forma giymeye başlarken, formsuz futbolcular da vites artırdı.
Akhisarspor'da 5'inci yılını geçirip takımın en eski isimlerinden olan Onur Ayık, bu sezon ilk yarıda yedek kaldı. Tecrübeli futbolcu Vural'la yeniden ilk 11'e döndü. Onur, ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta 3 gol attı. 3 sezondur Akhisar'da forma giyip bu sezon son olarak 28 Ekim'deki Osmanlıspor maçında oynayan Eray Ataseven, devre arasında ayrılmayı kararlaştırıp son anda yuvada kaldı. Eskişehir deplasmanında 4 ay sonra ilk kez forma giyip Vural tarafından 11'e monte edilen futbolcu yaptığı asistle hocasının yüzünü kara çıkarmadı.
Zaman zaman yedek kalan Rotman ve Bjarnason, Yılmaz Vural döneminde 11'de yeniden güven verdi. İzlandalı Bjarnason, Vural döneminde Hatayspor ve Giresunspor maçlarında attığı gollerle galibiyetlere katkı yaptı. Erhan Çelenk, aralık ayından beri sürdürdüğü gol orucunu Vural döneminde açıp son 4 maçı 3 golle geçti. Akhisarspor, Erhan'ın gol attığı bu 3 maçı da kazandı. Yine yedek kulübesini mesken tutan Ergin Keleş de Vural döneminde 3 maçta ilk 11'de 90 dakika oynadı.
- 02.03.2020
- Zorbay Küçük itiraf etti! "Hakemlik bitecekmiş gibi yaşıyorum"
- UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali o statlarda..
- Trabzonspor-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!
- Antalya'da Fenerbahçeli futbolculara ayrı Ersun Yanal'a ayrı muamele
- Kevin Prince Boateng: Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımı biziz
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- İşte Ersun Yanal'ın verdiği vaatler
- Emre Bol: Ersun Yanal ile yolların ayrılması doğru karar
- Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray yorumu! "Pes diyeceğim"
- Mustafa Yumlu: İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek için can atıyorum"
Akhisarspor sil baştan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.