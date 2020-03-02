Altay'ın zirve yürüyüşü devam ediyor

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Altay, İzmir derbisinde Altınordu'yu ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 64. dakikasında Kerim Avcı'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, sadece 3 dakika sonra Portekizli Marco Paixao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra da rakibine fazla fırsat vermeyen Altay, İzmir derbisini tek golle kazandı.



ALTAY'IN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Altınordu galibiyetiyle iyice morallenen Altay, play-off potasındaki kararlı yürüyüşünü devam ettirdi. Aldığı galibiyetle puanını 38'e çıkaran siyah-beyazlılar, 25 hafta sonunda averajla 5. sıraya yükseldi. Oynadığı son 13 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Altay, son 7 iç saha maçında ise 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İç sahadaki yükselen istatistiğiyle rakiplerine korku veren siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısında ev sahibi takım olarak kullanmaya başladığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynadığı 4 maçı da kazandı. Altay'da ayrıca, 3 hafta önce göreve gelen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, takımıyla çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir başlangıç yaptı.