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01 Mart 2020, Pazar
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Manisaspor BAL’a düştü

Manisaspor BAL’a düştü

Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla damgasını vuran Manisaspor, 3. Lig'de 'a sahasında 3-0 yenilip amatör lige düştü.

Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla damgasını vuran Manisaspor, 3. Lig'de 'a sahasında 3-0 yenilip amatör lige düştü. 2012'de 'de yer alan , üst üste 3 yıl küme düşmenin acısını yaşadı.
  1. 1.3.2020
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