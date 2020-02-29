Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 25'inci haftasında Akhisarspor deplasmanda ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri Erhan Çelenk ve Onur Ayık getirdi. Eskişehirspor'un tek golü ise Mehmet Feyzi Yıldırım'dan geldi.
TFF 1. Lig'de 25. hafta maçlarında Eskişehirspor, Akhisarspor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ramazan Keleş, Cemal Alpay ve Kemal Mavi hekem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Akhisarspor'dan Erhan Çelenk gol perdesini açtı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Deplasman ekibinde ilk golün asistini yapan Onur Ayık, 39. dakikada takımının 2. golünü kaydetti ve farkı 2'ye taşıdı.
İlk ayrı Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 79. dakika Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Mehmet Feyzi Yıldırım'la gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi. Bu gol karşılaşmanın son golü oldu.
Bu sonucun ardından Akhisarspor 38 puanla 6. sıraya yükseldi. Eskişehirspor ise sonuncu sırada yer alıyor.
Eskişehirspor haftaya Giresunspor'u konuk edecek. Akhisarspor da Osmanlıspor'u ağırlayacak.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi
ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali, Mevlüt, Erdal, Furgan (Dk.80 Onur), Alperen, Kıvanç, Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.46 Bedirhan), İbrahim Halil (Dk.46 Metehan Altunbaş)
AKHİSARSPOR: Gökhan - Uğur, Tolga, Vrsajevic, Cocalic, Burhan, Eray (Dk.58 Aykut), Onur (Dk.76 Ergin), Rotman, Erhan, Cikalleshi (Dk.58 Bertuğ)
GOLLER: Dk.79 Mehmet Feyzi (pen) (Eskişehirspor) - Dk.19 Erhan Çelenk, Dk.39 Onur Ayık (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan (Eskişehirspor) - Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic, Burhan (Akhisarspor)
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 19:21
-
Fenerbahçe'de hedef Alman ekolü! İşte 3 aday
Toplam 1
Yorum
AHMET GÜRSOY MÜVEDAT İYİ BİR OYUNCU OYUNUYLA KİŞİLİĞİYLE TAKDİRE DEĞER KİŞİ BENCE SORUN TAKIM OYUNUNDA YANİ SİSTEMDE
-
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz
Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
-
Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
Toplam 1
Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.