Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor deplasmanda 2 golle güldü!

1-2 | MAÇ SONUCU

Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda ligin son sırasında yer alan ile karşılaştı. Zorlu karşılaşma Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri ve getirdi. Eskişehirspor'un tek golü ise Yıldırım'dan geldi.

1. Lig'de 25. hafta maçlarında , 'u konuk etti. Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi , ve hekem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Akhisarspor'dan gol perdesini açtı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Deplasman ekibinde ilk golün asistini yapan , 39. dakikada takımının 2. golünü kaydetti ve farkı 2'ye taşıdı.

İlk ayrı Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 79. dakika Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Yıldırım'la gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi. Bu gol karşılaşmanın son golü oldu.

Bu sonucun ardından Akhisarspor 38 puanla 6. sıraya yükseldi. Eskişehirspor ise sonuncu sırada yer alıyor.

Eskişehirspor haftaya Giresunspor'u konuk edecek. Akhisarspor da Osmanlıspor'u ağırlayacak.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali, Mevlüt, Erdal, Furgan (Dk.80 Onur), Alperen, Kıvanç, , Mete Kaan (Dk.46 Bedirhan), (Dk.46 Metehan Altunbaş)

AKHİSARSPOR: Gökhan - Uğur, Tolga, Vrsajevic, Cocalic, Burhan, Eray (Dk.58 Aykut), Onur (Dk.76 Ergin), Rotman, Erhan, Cikalleshi (Dk.58 Bertuğ)

GOLLER: Dk.79 Mehmet Feyzi (pen) (Eskişehirspor) - Dk.19 Erhan Çelenk, Dk.39 Onur Ayık (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan (Eskişehirspor) - Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic, Burhan (Akhisarspor)

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 19:21
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