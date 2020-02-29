Eskişehirspor 1-2 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 25. hafta maçlarında Eskişehirspor, Akhisarspor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ramazan Keleş, Cemal Alpay ve Kemal Mavi hekem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Akhisarspor'dan Erhan Çelenk gol perdesini açtı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Deplasman ekibinde ilk golün asistini yapan Onur Ayık, 39. dakikada takımının 2. golünü kaydetti ve farkı 2'ye taşıdı.

İlk ayrı Akhisarspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 79. dakika Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Mehmet Feyzi Yıldırım'la gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi. Bu gol karşılaşmanın son golü oldu.

Bu sonucun ardından Akhisarspor 38 puanla 6. sıraya yükseldi. Eskişehirspor ise sonuncu sırada yer alıyor.

Eskişehirspor haftaya Giresunspor'u konuk edecek. Akhisarspor da Osmanlıspor'u ağırlayacak.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali, Mevlüt, Erdal, Furgan (Dk.80 Onur), Alperen, Kıvanç, Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.46 Bedirhan), İbrahim Halil (Dk.46 Metehan Altunbaş)

AKHİSARSPOR: Gökhan - Uğur, Tolga, Vrsajevic, Cocalic, Burhan, Eray (Dk.58 Aykut), Onur (Dk.76 Ergin), Rotman, Erhan, Cikalleshi (Dk.58 Bertuğ)

GOLLER: Dk.79 Mehmet Feyzi (pen) (Eskişehirspor) - Dk.19 Erhan Çelenk, Dk.39 Onur Ayık (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan (Eskişehirspor) - Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic, Burhan (Akhisarspor)