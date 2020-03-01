Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 -0 Ekol Göz Menemenspor: 0 | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 25. haftada konuk ettiği Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Evinde üst üste 4. galibiyetini alan mavi-beyazlılar puanını 45'e yükseltip lider Hatayspor'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Play-off yolunda ağır yara alan İzmir temsilcisi ise 32 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yendi.
Mavi-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 43'te Hamroun ile 90'da Obertan kaydetti.
İkinci sırada yer alan Erzurum puanını 45'e çıkarıp lider Hatay'la arasındaki farkı 4 puana indirdi.
Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte karşılaşma öncesi tribünleri dolduran taraftarlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucunda şehit olan askerleri andı.
Taraftarlar, Türk bayraklarıyla tribünde yer alırken, maç öncesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu.
İki takımın futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
- 01.03.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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