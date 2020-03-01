Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 -0 Ekol Göz Menemenspor: 0 | MAÇ SONUCU Erzurumspor 2-0 Menemenspor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Erzurum evinde geçit vermedi

: 2 -0 : 0 | MAÇ SONUCU

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 -0 Ekol Göz Menemenspor: 0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen , 25. haftada konuk ettiği Menemenspor'u 2-0 mağlup etti. Evinde üst üste 4. galibiyetini alan mavi-beyazlılar puanını 45'e yükseltip lider Hatayspor'la arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Play-off yolunda ağır yara alan temsilcisi ise 32 puanda kaldı.

1. Lig'in 25. haftasında , konuk ettiği 'u 2-0 yendi.

Mavi-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 43'te Hamroun ile 90'da Obertan kaydetti.

İkinci sırada yer alan puanını 45'e çıkarıp lider 'la arasındaki farkı 4 puana indirdi.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte karşılaşma öncesi tribünleri dolduran taraftarlar, 'nin kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucunda şehit olan askerleri andı.

Taraftarlar, Türk bayraklarıyla tribünde yer alırken, maç öncesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu.

İki takımın futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.



  1. 01.03.2020
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