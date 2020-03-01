Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 -0 Ekol Göz Menemenspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yendi.

Mavi-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 43'te Hamroun ile 90'da Obertan kaydetti.

İkinci sırada yer alan Erzurum puanını 45'e çıkarıp lider Hatay'la arasındaki farkı 4 puana indirdi.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte karşılaşma öncesi tribünleri dolduran taraftarlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucunda şehit olan askerleri andı.

Taraftarlar, Türk bayraklarıyla tribünde yer alırken, maç öncesinde şehit olan askerlerin isimleri okundu.

İki takımın futbolcuları ve hakemler "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.