Altay'da favori Yalçın Koşukavak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Altay'da favori Yalçın Koşukavak

1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 2-0'lık Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ali Tandoğan'la yollarını ayıran 'da tekink adam arayışına geçen yönetim 'la anlaşma aşamasına geldi.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde adaylar arasında yer alan Ahmet Taşyürek ve 'la birer görüşme yaptı. İki teknik adamla masaya oturan Başkan Ekmekçioğlu'nun, son olarak bu sezon 'u çalıştıran Koşukavak'la imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Bugün yeniden tesislere gelerek sahaları inceleyen Yalçın Koşukavak'ın son dakika pürüzü yaşanmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Kaleci olarak da forma giydiği 'da daha önce 2014-15 sezonunun ikinci yarısında teknik direktörlük görevini üstlenen Yalçın Koşukavak, o sezon 3'üncü Lig'e sürüklenen siyah-beyazlı takımı kümede tutamamıştı.

Tecrübeli teknik adam Altay'ın ardından 3 sezon çalıştırdığı İstanbulspor'u 2016-17 sezonunda şampiyon yaparak 1'inci Lig'e taşıdı. Koşukavak, daha sonra FK ve Bursaspor'da görev yaptı.

  1. 19.02.2020
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