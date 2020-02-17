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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Hatayspor'da Bayram Toysal dönemi sona erdi!

Hatayspor'da Bayram Toysal dönemi sona erdi!

1. Lig takımlarından Hatayspor'da ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Hatayspor Kulübü, Akhisarspor mağlubiyetinin ardından ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayram Toysal ve ekibine teşekkür edilerek, "Teknik Direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bayram Toysal ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 11:39
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