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16 Şubat 2020, Pazar
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’da dev maç!

Bursa’da dev maç!

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ile bugün 16.30'da Stadyumu'nda karşılaşıyor.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ile bugün 16.30'da Stadyumu'nda karşılaşıyor. Yükselen form grafiği ile dikkat çeken iki ekibin maçını Koray Gençerler yönetecek. Dev maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor.
  1. 16.2.2020
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