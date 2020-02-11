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11 Şubat 2020, Salı
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Özköylü’ye güvenoyu

Özköylü’ye güvenoyu

Ligin dibine demir atan Bolupor, Altay karşısında aldığı yenilgiyle galibiyet hasretini 12 maça çıkarttı.

Ligin dibine demir atan Bolupor, Altay karşısında aldığı yenilgiyle galibiyet hasretini 12 maça çıkarttı. 'nün istifasını sunduğu Yarenler'de, yönetim bu talebi geri çevirdi. Hocaya güvenoyu veren kırmızı-beyazlılar, bir süre daha yola devam edecek.
  1. 11.2.2020
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