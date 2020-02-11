Özköylü’ye güvenoyu
Ligin dibine demir atan Bolupor, Altay karşısında aldığı yenilgiyle galibiyet hasretini 12 maça çıkarttı.
Ligin dibine demir atan Bolupor, Altay karşısında aldığı yenilgiyle galibiyet hasretini 12 maça çıkarttı. Osman Özköylü'nün istifasını sunduğu Yarenler'de, yönetim bu talebi geri çevirdi. Hocaya güvenoyu veren kırmızı-beyazlılar, bir süre daha yola devam edecek.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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