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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Timsah’tan rotasyon

Timsah’tan rotasyon

'ya konuk olacak , kart cezalısı ve 'ın yokluğunda rotasyona gidecek.

'ya konuk olacak , kart cezalısı ve 'ın yokluğunda rotasyona gidecek. Onur'un yerine savunmanın solunda Kerem Can oynayacak. Hücumda Emirhan ve Recep isimleri üstünde duran İbrahim Üzülmez, cezası biten Seleznov'a da şans verecek.
  1. 8.2.2020
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