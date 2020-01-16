Bursaspor süper olacak
Süper Lig'e geri dönmek isteyen ve transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Bursaspor, yıldız bir ismin daha peşine düştü. Devre arası takviyelerini Süper Lig'den yapan Bursaspor, şimdi de gözünü Sivasspor'un yıldızı Abdou Razack Traore'ye dikti.
Bu transfer döneminde takviyelerini Süper Lig ekiplerinden yapan Timsah daha önce Antalyaspor'dan ayrılan Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına sözleşme yapmıştı. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor'dan kiralanan 27 yaşındaki sağ kanat Tayfur Bingöl de önceki gün Bursa şehrine gelerek yeni formasını giydi.
KULÜBEDE BEKLEDİ
Yeşil-beyazlılar son olarak gözünü Sivaslı Abdou Razack Traore'ye çevirdi. Bu sezon 11 maça çıkabilen ve 31 yaşındaki yıldız için temaslara başlandı. Sivas ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Traore'nin, Bursa'ya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 2 gol, 2 asist yapan Traore forvet arkası ve iki kanatta da oynayabiliyor. Türkiye'de ilk G.Antep forması giyen Traore daha sonra Karabük, Konya ve Sivas'ta top koşturdu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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