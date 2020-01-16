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16 Ocak 2020, Perşembe
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süper olacak

Bursaspor süper olacak

'e geri dönmek isteyen ve çalışmalarını tam gaz sürdüren , yıldız bir ismin daha peşine düştü. Devre arası takviyelerini Süper Lig'den yapan Bursaspor, şimdi de gözünü 'un yıldızı 'ye dikti.

Bu döneminde takviyelerini ekiplerinden yapan Timsah daha önce 'dan ayrılan Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına sözleşme yapmıştı. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor'dan kiralanan 27 yaşındaki sağ kanat Tayfur Bingöl de önceki gün şehrine gelerek yeni formasını giydi.

KULÜBEDE BEKLEDİ
Yeşil-beyazlılar son olarak gözünü Sivaslı Abdou Razack Traore'ye çevirdi. Bu sezon 11 maça çıkabilen ve 31 yaşındaki yıldız için temaslara başlandı. Sivas ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Traore'nin, Bursa'ya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 2 gol, 2 asist yapan Traore forvet arkası ve iki kanatta da oynayabiliyor. 'de ilk G.Antep forması giyen Traore daha sonra , ve Sivas'ta top koşturdu.

  1. 16.1.2020
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