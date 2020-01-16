Bursaspor süper olacak

Bu transfer döneminde takviyelerini Süper Lig ekiplerinden yapan Timsah daha önce Antalyaspor'dan ayrılan Serdar Özkan ile 1.5 yıllığına sözleşme yapmıştı. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor'dan kiralanan 27 yaşındaki sağ kanat Tayfur Bingöl de önceki gün Bursa şehrine gelerek yeni formasını giydi.



KULÜBEDE BEKLEDİ

Yeşil-beyazlılar son olarak gözünü Sivaslı Abdou Razack Traore'ye çevirdi. Bu sezon 11 maça çıkabilen ve 31 yaşındaki yıldız için temaslara başlandı. Sivas ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Traore'nin, Bursa'ya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 2 gol, 2 asist yapan Traore forvet arkası ve iki kanatta da oynayabiliyor. Türkiye'de ilk G.Antep forması giyen Traore daha sonra Karabük, Konya ve Sivas'ta top koşturdu.