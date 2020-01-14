Bursa’da sola yeni aday: Kaan Kanak
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan Kerem Can Akyüz'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan Kaan Kanak'ı (29) listesine ekledi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan Kerem Can Akyüz'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan Kaan Kanak'ı (29) listesine ekledi. Sol bek takviyesini bir an önce bitirmek isteyen Mesut Mestan ve yönetimi ardından kanat ve on numara transferleriyle kadroya son şeklini vermeyi planlıyor.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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