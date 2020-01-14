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14 Ocak 2020, Salı
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’da sola yeni aday:

Bursa’da sola yeni aday: Kaan Kanak

çalışmalarını sürdüren , önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan 'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan 'ı (29) listesine ekledi.

çalışmalarını sürdüren , önceliği sol beke verdi. Denizlispor'dan ayrılan 'le görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Alanya'da bu sezon istediği şansı bulamayan 'ı (29) listesine ekledi. Sol bek takviyesini bir an önce bitirmek isteyen ve yönetimi ardından kanat ve on numara transferleriyle kadroya son şeklini vermeyi planlıyor.

  1. 14.1.2020
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