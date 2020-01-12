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12 Ocak 2020, Pazar
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kaptı

Adana Demir kaptı

'den bonservisini alan , ile anlaştı. 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon ligde 15 maça çıkıp, 1 gol atıp ve 1 asist yapmıştı.

'den bonservisini alan , ile anlaştı. 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon ligde 15 maça çıkıp, 1 gol atıp ve 1 asist yapmıştı. Tecrübeli futbolcu , F.Bahçe ve Buca'da oynamıştı.
  1. 12.1.2020
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