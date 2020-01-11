Ali Yaşar bitti

Altınordu, Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar'ı ikinci kez kiraladı. 25 yaşındaki sol bek yeniden İzmir ekibine kiralandı. Bu sezon Konya'da ligde 3, kupada 1 maça çıkan Ali Yaşar, Metehan'dan sonra Altınordu'nun devre arasındaki ikinci transferi oldu.