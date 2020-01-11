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11 Ocak 2020, Cumartesi
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bitti

Ali Yaşar bitti

'dan sol bek 'ı ikinci kez kiraladı. 25 yaşındaki sol bek yeniden ekibine kiralandı.

, 'dan sol bek 'ı ikinci kez kiraladı. 25 yaşındaki sol bek yeniden ekibine kiralandı. Bu sezon 'da ligde 3, kupada 1 maça çıkan Ali Yaşar, Metehan'dan sonra Altınordu'nun devre arasındaki ikinci transferi oldu.

  1. 11.1.2020
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