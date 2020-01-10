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10 Ocak 2020, Cuma
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Serdar tamam

Serdar tamam

Başkanı Mestan, Antalyasporlu ’la el sıkıştı. 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle de anlaşıldı. Serdar yakında ’ya gelip resmi imzayı atacak

, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Antalyasor forması giyen ile anlaşma sağladı. ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Bursaspor Başkanı 'ın bizzat görüşmeler yaparak tecrübeli futbolcu ile el sıkıştığı öğrenildi. Mestan'ın ile de bonservis konusunda anlaşma sağladığı ancak ne kadarlık bir ücret ödeneceği ise belirsiz.

YASİN ÖZTEKİN DE SIRADA

Serdar'ın alacaklarına karşılık bonservisini aldığı da ileri sürülüyor. Oyuncunun yakın zamanda 'ya gelerek resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Serdar Özkan bu sezon Antalyaspor forması ile 13 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Mestan'ın Antalya'da, Göztepeli kanat oyuncusu 'le de pazarlık masasına oturduğu ve oyuncunun cevabının beklendiği bildirildi. 33 yaşındaki gurbetçinin sözleşmesi de sezon sonu bitiyor.

  1. 10.1.2020
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