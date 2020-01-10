Metehan Altınordu’da
TFF 1. Lig ekibi Altınordu, TFF 3. Lig'de Osmaniyespor forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti.
TFF 1. Lig ekibi Altınordu, TFF 3. Lig'de Osmaniyespor forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti. Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanatla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı, oyuncunun Antalya kampına katıldığı belirtildi. Metehan yeni takımında başarılı olmak istediğini söyledi.
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
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