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09 Ocak 2020, Perşembe
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Serdar ’da

Serdar Bursa’da

1. Lig ekiplerinden , son olarak forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı renklerine kattı. Başkan 'ın hem oyuncu hem de kulübüyle anlaştığı ve Serdar'ı takıma kazandırdığı dile getirildi.

1. Lig ekiplerinden , son olarak forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı renklerine kattı. Başkan 'ın hem oyuncu hem de kulübüyle anlaştığı ve Serdar'ı takıma kazandırdığı dile getirildi.

  1. 9.1.2020
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