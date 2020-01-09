Serdar Bursa’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, son olarak Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Özkan'ı renklerine kattı. Başkan Mesut Mestan'ın hem oyuncu hem de kulübüyle anlaştığı ve Serdar'ı takıma kazandırdığı dile getirildi.