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05 Ocak 2020, Pazar
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el değiştirdi

Osmanlıspor el değiştirdi

'un tarafından satın alındığı iddia edildi. Trabzonlu iş adamı daha önce memleketinde ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık görevini yürütmüştü

'un tarafından satın alındığı iddia edildi. Trabzonlu iş adamı daha önce memleketinde ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık görevini yürütmüştü
  1. 5.1.2020
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