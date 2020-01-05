Osmanlıspor el değiştirdi
Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz tarafından satın alındığı iddia edildi. Trabzonlu iş adamı daha önce memleketinde Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık görevini yürütmüştü
Osmanlıspor'un iş adamı Şenol Ayvaz tarafından satın alındığı iddia edildi. Trabzonlu iş adamı daha önce memleketinde Akçaabat Sebatspor ve Zağnosspor kulüplerinde başkanlık görevini yürütmüştü
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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