Menemen’den Selçuk’a kanca
İstanbulspor, en son Bayrampaşa'da forma giyen Emir Gökçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Karagümrük, Elazığ, Kartal gibi takımlarda forma giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki forvet, ilk yarıda 3 maçta 1 golle oynadı.
İstanbulspor, en son Bayrampaşa'da forma giyen Emir Gökçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Karagümrük, Elazığ, Kartal gibi takımlarda forma giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki forvet, ilk yarıda 3 maçta 1 golle oynadı.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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