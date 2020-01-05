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05 Ocak 2020, Pazar
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Menemen’den Selçuk’a kanca

Menemen’den Selçuk’a kanca

İstanbulspor, en son 'da forma giyen ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Karagümrük, , gibi takımlarda forma giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki forvet, ilk yarıda 3 maçta 1 golle oynadı.

İstanbulspor, en son 'da forma giyen ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Karagümrük, , gibi takımlarda forma giyen ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki forvet, ilk yarıda 3 maçta 1 golle oynadı.
  1. 5.1.2020
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